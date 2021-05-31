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TEKİRDAĞ

Kıraathaneye 'kumar' baskını: 'Basıldık polis abiler geldi'

Tekirdağ'da kıraathaneye düzenlenen kumar baskınında polisi karşısında gören kişi, cep telefonuyla konuştuğu kişiye “Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kısıtlamada açık olan iki kıraathanede kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Kıraathaneye kumar baskını: Basıldık polis abiler geldi
O anlar polis kamerasınca kaydedildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Cemaliye mahallelerinde kısıtlamada açık olan iki ayrı kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Kıraathanelere baskın düzenleyen ekipler, 23 kişi yakaladı.

Bu sırada telefonla konuşan bir kişi, polisi görünce telefonun diğer ucundaki kişiye, "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi.

DHA

Bir kişi gözaltında

Kıraathanenin birinde müşterilere içki servisi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenince gözaltına alındı.


  • Polis ekipleri, 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar masasında polisleri görünce fenalaştı
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Kumar masasında polisleri görünce fenalaştı

Kurdukları kumarhaneyi kamera ile izliyorlardı: Gizli bölmeden kaçarken jandarmaya yakalandılar
GÜNDEM
Kurdukları kumarhaneyi kamera ile izliyorlardı: Gizli bölmeden kaçarken jandarmaya yakalandılar

Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Bulvarında boksör derneği görünümlü kafe halinde kıraathanede meydana geldi.
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Emniyet Müdürlüğü Polisleri, ’’boksör’’ derneği görünümü verilmiş 3 katlı kafe tarzı kıraathanede yasa dışı bir şekilde kumar oynandığını ve adreste Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti.
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Adrese saat 02.30 sıralarında şok baskın yapıldı. İş yeri sahibinin gizlenmek ve olası polis baskınlarından saklanmak için dışarıdan Boksör dernek haline dönüştürülmüş içeriden ise kıraathane olarak tasarladığı ve bu şekilde kamufle ettiği belirlendi.
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Oyun oynadıkları tespit edilen aralarında kadınında bulunduğu 8 kişiden ikisi polis ekiplerini görünce çatıda uyuma numarası yaptı. Bir kişi ise dolap arkasında gizlendiği yerde yakalandı.
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Taner A., Ekiplerden birine ’’sizinle konuşmak isteyen birisi var’’ dedi. Komiser telefon ile konuşmak istemeyince Taner A., telefondaki ’’Hamdi Bey’e komiser şuan konuşmak istemiyor diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ayrıca ekiplere Vahdettin İ.’nin ise eski milli boksör olduğunu dile getirdi.
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Emniyet Müdürlüğü Ahlak büro ekipleri girişi kafe olarak tasarlanmış adreste bulunarak iskambil oynadıkları tespit edilen Yılmaz U.(55)., Mustafa Ç.(64)., Oktay K.(38)., Murat O.(44)., Mehmet B.(62)., Taner A.(42)., Vahdettin İ., ve Meliha Ö.(39)’ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet gerekçesiyle üç bin 150’er lira idari para cezası kesti.
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8 kişiye toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. 8 kişiye 2 bin 350’er liradan 18 bin 800 TL kumar oynadıkları için ceza kesildi. Ayrıca derneğe 40 bin TL ceza kesildi. İş yeri ise Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.
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Boksörler derneğine kumar baskını: Polisi karşısında görünce uyuma numarası yaptı
Bursa'da polis boksör derneği görünümlü kafe halindeki kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın sonrası karşısında polisi gören bir kişi uyumuş numarası yaparken bir kişi ise dolap arkasına gizlendi. Kıraathanede yer alan şahıslar birinin ise telefona sarılıp polisin ''Hamdi Bey'' ile konuşmasını istemesi dikkat çekti.

Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma uygulaması nedeniyle kapalı olması gereken mekanlarda kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenliyor.
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Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bu kez Gündoğdu Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir kıraathaneye kumar baskını yaptı.
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Kıraathane önünde bir süre bekleyen polis, kapının açılmasıyla içeri girdi.
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Ceza yememek için saklanan 2 kişiyi tuvalette, diğer 2 kişiyi de tezgah altında yakaladı.
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Sobadaki iskambil kağıtları ile masa altına zulalanan bira şişeleri de polisin gözünden kaçmadı.
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Burada alkol alıp kumar oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı.
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Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 kişiye 6 bin 250’şer liradan toplamda 75 bin lira idari para cezası uygulandı.
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Diğer bir kumar operasyonu ise Sanayi Mahallesi’ndeki bir oto tamir dükkanına yapıldı.
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Kepengi açtıran polis, içeride ki 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Tedbirleri ihlal eden 5 kişiye de toplamda 31 bin 250 lira idari para cezası verildi.
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar: 17 kişiye 106 bin lira ceza
Kırıkkale'de ruhsatsız bir kıraathaneye kumar baskını yapan polis, ceza yememek için saklanan iki kişiyi tuvalette, iki kişiyi de tezgah altında yakaladı. Kıraathane ve oto tamirci dükkanında kumar oynayan 17 kişiye toplamda 106 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.


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