Gündem Kirada oturduğu evi yanan 3 çocuk annesinin gözyaşları Bu evi nasıl tamir ettireceğiz
ADANA

Kirada oturduğu evi yanan 3 çocuk annesinin gözyaşları: Bu evi nasıl tamir ettireceğiz

Adana'da şeker hastası eşi ve 3 çocuğu ile yaşayan 26 yaşındaki Hacer Demirel'in kirada oturdukları ev elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 3 çocuk annesinin yangında küle dönen evin içinde gözyaşı dökerek, “Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" sözleri yürekleri burktu.

Haber Merkezi DHA
Hacer Demirel'in yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
Hacer Demirel'in yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında, kirada oturduğu evin eşyaları kül olan 3 çocuk annesi Hacer Demirel (26), gözyaşı dökerek, “Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye yardım istedi.

EV VE EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi’nde Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan’ın (32) kirada oturduğu evde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik cihazların alev almasıyla başlayan yangın, evin tüm odalarına yayıldı. Eşi ve 3 çocuğuyla uyuduğu sırada evi kaplayan dumanlar nedeniyle öksürerek uyanan Ali Buldan, ailesini uyandırarak evden dışarı çıkarttı. Vatandaşların yardımı ve ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

DHA
Hacer Demirel

Gözyaşları döken Hacer Demirel, o sırada uyudukları için yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Sabah elektrikler kesilip birden gelince yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye konuştu.

DHA
Hacer Demirel'in yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

DHA
Hacer Demirel'in yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.

DHA
Hacer Demirel ile çocukları.

DHA
Hacer Demirel ile çocukları

DHA
Hacer Demirel'in yaşadığı ev kullanılamaz hale geldi.
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