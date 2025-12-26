Kırıkhan’da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.O. isimli şahıs Kırıkhan’da yakalanarak gözaltına alındı.