Kırıkhan’da hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

16:3026/12/2025, Cuma
IHA
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.O. isimli şahıs Kırıkhan’da yakalanarak gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.



#Hatay
#Kırıkhan
#firari
