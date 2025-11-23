Kırıkkale'de at üzerinde demir direğe çarpan adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.