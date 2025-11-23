Yeni Şafak
Kırıkkale'de at üzerinde demir direğe çarpan adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'de at üzerinde demir direğe çarpan adam hayatını kaybetti

21:0023/11/2025, Pazar
IHA
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale’nin Karacaali köyünde atıyla gezinti yaparken elektrik direğine çarpan Emrah Kavlak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kavlak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kırıkkale’nin Karacaali köyünde atıyla gezinti yaparken demir direğe çarparak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karacaali köyünde Emrah Kavlak (46) kendisine ait atla gezinti yaptığı sırada elektrik direğine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Kavlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.


#Kırıkkale
#demir direk
#at
