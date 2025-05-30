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Kırıkkale'deki 'irtikap' soruşturmasında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kırıkkale'deki 'irtikap' soruşturmasında yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

22:4130/05/2025, Cuma
AA
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12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması (irtikap)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve A.Ü. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T, M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.A, M.T, K.T, İ.A. ve F.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı O.T. ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. ve F.M. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.



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