Kırklareli’nde denize girmek 3 gün yasaklandı

Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 18-20 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.