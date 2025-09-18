Kırklareli’nde denize girmek 3 gün yasaklandı

Yeni Şafak
16:4718/09/2025, Perşembe
Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 3 gün denize girmesi yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle vatandaşların 3 gün denize girmesi yasaklandı.


Vize Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı için 18-20 Eylül tarihlerinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların yapılan uyarıların önemle dikkate alınmasını gerektiği vurgulandı.



