Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklık derecelerinde ani düşüş bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların ortalama 10 derece kadar azalacağı uyarısında bulunarak vatandaşları ani hava değişikliklerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların ani hava değişimine karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Uzmanlar ısı kaybının etkilerini azaltmak amacıyla giyim ve ısınma konusunda hassas davranılmasını gerektiğini söyledi.

BAZI BÖLGELERDE SEL RİSKİ VAR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, “İstanbul’da bugün yağmurlu hava etkili olacak. Yağışlar, İstanbul, Marmara’nın güneyi ve doğusu ile Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de gün boyunca devam edecek. Doğu Karadeniz’de özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde sel ve su baskınları riski bulunuyor” dedi. Tek ayrıca “Karadeniz bölgesinde ve Sivas, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ile Diyarbakır’da cuma günü poyrazdan esen kuvvetli rüzgarlar etkili olacak” ifadelerini kullandı.

KASIM YAĞMURLARINI BEKLİYORUZ

İstanbul’da sıcaklıkların 8-9 derece azalacağını, önümüzdeki iki gün boyunca gündüz sıcaklıklarının 20, gece ise 13 derece civarında seyredeceğini aktaran Tek, hafta sonuna kadar serin bir havanın hakim olacağını, ardından sıcaklıkların yeniden artacağını ifade etti. Eylül ile ekim aylarında yeterli yağış alınamayacağı için kuraklık yaşanabileceğini söyleyen Tek, “Kasım ayı itibarıyla yağışlar başlayacak ve mevsim normallerinde olacak. Aralık ayı da yine aynı şekilde yağışlarla geçerken ocak ayı mevsim normallerinin iki derece üzerinde olacak. Şubat ayında

kar yağışı bekliyoruz" diye konuştu.







