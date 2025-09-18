Yeni Şafak
Fırtına sebebiyle yük gemileri Sinop Limanı’na demirledi

12:3218/09/2025, Perşembe
AA
Yük gemileri fırtına uyarısı üzerine Sinop doğal limanına demirledi
Yük gemileri fırtına uyarısı üzerine Sinop doğal limanına demirledi

Karadeniz'de fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı.

Uyarı dolayısıyla balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmalarını istedi.



