Kış öncesi terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 28 ildeki dev operasyonlarla imha edildiler

Arşiv
28 ilde, terör örgütü PKK'nın kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 11 sığınağın imha edildiğini açıkladı.
Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik
28 ilde 4731 timden oluşan 61500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.
Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
- Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.
Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.
Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.
Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.