Kış öncesi terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 28 ildeki dev operasyonlarla imha edildiler

Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.