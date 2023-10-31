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Kış öncesi terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 28 ildeki dev operasyonlarla imha edildiler

28 ilde terör örgütü PKK'nın kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz." dedi.

Lokman Özdemir
08:40 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 08:54 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

28 ilde, terör örgütü PKK'nın kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik operasyon yapıldı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda 11 sığınağın imha edildiğini açıkladı.


Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik


28 ilde 4731 timden oluşan 61500 jandarma ile kahramanlar operasyonu gerçekleştirildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.


Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;


  1. Kahramanlar Operasyonu kapsamında, J-SİHA ve İHA’ların da kullanıldığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin, Batman, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Rize, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş Ve Sivas’ta olmak üzere 28 ilde operasyon düzenlendi.

Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.


Bu operasyonlarda;

11
adet büyük mağara ve sığınak imha edildi.
37 kg
PATLAYICI MADDE, (bombalı eylem düzenekleriyle birlikte yok edildi)
12 adet
Mayın/EYP, (polis, jandarma ve askerlerin geçiş güzergahlarındaki yollara yerleştirmek için hazırlanmış)
27 adet
piyade tüfeği,
1 adet
keskin nişancı tüfeği,
12 adet
tabanca,
17 adet
av tüfeği
10.135
adet mühimmat,(çeşitli silahlar için)
10 adet
el bombası,
6 adet
elektrikli fünye,
171 adet
tüp ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.


Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz.


Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.





#Ali yerlikaya
#PKK
#Operasyon
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