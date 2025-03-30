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Kitle imha silahlarına sıkı takip

Kitle imha silahlarına sıkı takip

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı strateji belgesi yürürlüğe girdi. 2025-2029 yıllarını kapsayan strateji belgesi, bu alanda yol haritası niteliği taşıyor.

“Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanı ile mücadelede etkinliğini artırmayı, hem iç güvenlik hem de uluslararası yükümlülükler bakımından daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, kitle imha silahlarının yalnızca devletlerin değil, terör örgütleri ve çatışma gruplarının da erişebileceği tehlikeli silahlar olduğu, büyük ölçekli yıkım ve toplu can kaybına yol açma potansiyeli nedeniyle bu tehdit ile etkin mücadelenin zorunlu hale geldiği ifade edildi. Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden bu silahların finansman yollarının engellenmesi, stratejik öncelikler arasında yer aldı.


GÜMRÜKTE ÖNLEM

Strateji belgesinde özellikle dikkat çekilen bir diğer husus ise, kitle imha silahlarının üretiminde kullanılan yasaklı madde, ekipman ve teknolojilerin takibi. Bu kapsamda, ithalat, ihracat ve transit geçişlerin sıkı bir denetime tabi tutulması, ayrıca gümrük denetimlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Bu önlemlerin, küresel güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığı belirtildi. Genelgede, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarını benimsediğine ve bu standartlar çerçevesinde uluslararası finansal denetim kriterlerine uyum sağladığına da dikkat çekildi. Kitle imha silahlarının finansmanı ile mücadelede uluslararası işbirliğinin ve standartların gözetilmesi, stratejinin temel yapı taşlarından biri olarak öne çıktı.


#kitle imha silahı
#takip
#finansman

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