Kitle imha silahlarına sıkı takip

“Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Türkiye, kitle imha silahlarının finansmanı ile mücadelede etkinliğini artırmayı, hem iç güvenlik hem de uluslararası yükümlülükler bakımından daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede, kitle imha silahlarının yalnızca devletlerin değil, terör örgütleri ve çatışma gruplarının da erişebileceği tehlikeli silahlar olduğu, büyük ölçekli yıkım ve toplu can kaybına yol açma potansiyeli nedeniyle bu tehdit ile etkin mücadelenin zorunlu hale geldiği ifade edildi. Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden bu silahların finansman yollarının engellenmesi, stratejik öncelikler arasında yer aldı.