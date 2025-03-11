Türkiye’nin silah ihracatında rekor artış

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2020-2024 dönemine ilişkin küresel silah ticareti raporunu yayımladı.





SAVUNMA SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

SIPRI verilerine göre, Türkiye 2020-2024 yılları arasında küresel silah ihracatındaki payını yüzde 1,7’ye yükseltti. 2015-2019 yıllarında bu oran yüzde 0,8 seviyesindeydi. Gerçekleşen bu büyük artış, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azalttığını ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma geldiğini gösteriyor. Bu süreçte, Türkiye’nin en fazla silah ihracatı yaptığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu ve toplam ihracatın yüzde 18’ini oluşturdu. Pakistan, yüzde 10’luk oran ile ikinci sırada yer alırken, Katar yüzde 9,9 ile üçüncü sıraya yerleşti.





İTHALATTA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye, savunma sanayisinde yerli üretimi artırarak dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttı. 2020-2024 döneminde, Türkiye’nin küresel silah ithalatındaki payı yüzde 1,1’e geriledi. 2015-2019 yıllarında ise bu oran yüzde 1,7 seviyesindeydi. Böylece ithalat oranında yüzde 33’lük bir azalma kaydedildi. Türkiye’nin en çok silah tedarik ettiği ülkeler arasında İspanya yüzde 34 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 24 ile İtalya takip ederken, Almanya yüzde 19’luk pay ile üçüncü büyük tedarikçi oldu.





DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH İTHALATÇISI UKRAYNA

SIPRI raporunda, Rusya-Ukrayna savaşının küresel silah ticaretine etkileri de ele alındı. Ukrayna, savaşın başlangıcından itibaren 35 farklı ülkeden silah tedarik ederek dünyanın en büyük silah ithalatçısı konumuna yükseldi.





Raporda ayrıca Sudan ve Afrika’daki çatışmalar, Gazze ve Lübnan’daki savaşların küresel silah ticaretine etkileri de değerlendirildi.







