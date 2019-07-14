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ANKARA

Kıyıma başladı

31 Mart yerel seçimleri sonrası kadrolaşma için 'mobbing'e başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrata siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma açtı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değişim yapmak için 23 Haziran İstanbul seçimlerini bekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beklenen kıyıma başladı.

Belediyede mobbinge devam eden Yavaş yönetimi EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrata siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma açtı. Belediye koridorlarında söz konusu bürokratların siyasi faaliyete katılmadıkları, sözde gerekçe ile haklarında soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.

‘MOBBİNG’ UYGULUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Mayıs’ta ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesinin ardından belediyede operasyon için düğmeye basılmış, bazı görevlerde değişiklik yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından başta memur olmak üzere belediyede çalışan işçilere mobbing başlattı.

Belediyede görevlendirilen bir iç denetmen 1 Ocak-8 Nisan 2019 tarihleri arasında personelin giriş çıkışlarını mercek altına aldı. Belediye koridorlarında personelde asıl büyük yer değişiminin İstanbul seçimlerinden sonra olacağı konuşuluyordu. 23 Haziran seçimlerinin tamamlanmasının ardından Yavaş ve ekibi çalışanlara karşı harekete geçti.

SİYASİ FAALİYET BAHANE

  • Belediyede başlayan mobbing İstanbul seçimleri sonrası hızlandı. Yavaş yönetimi, EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrata siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma açtı. Ancak, soruşturma açılan bürokratların siyasi faaliyette bulunmadıkları iddia ediliyor. Yavaş'ın kendi elemanlarını bu makamlara getirmek için bürokratlara sözde gerekçe ile soruşturma açıldığı belirtiliyor.

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