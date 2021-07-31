Gündem Kız çocuğuna sandalyeyle saldıran hırsıza meydan dayağı
BURSA

Kız çocuğuna sandalyeyle saldıran hırsıza meydan dayağı

Bursa’da hırsızlık yapmak için girdiği evde küçük kız çocuğu fark edince kaçmaya başladı. Hırsızlık şüphelisi şahıs ise kaçmak isterken mahalleli tarafından yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kız çocuğuna sandalyeyle saldıran hırsıza meydan dayağı
Olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı.

Olay Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Hırsızlık yapmak için eve girdiği sırada evde bulunan küçük kız çocuğu fark etti. Kız çocuğu bağırmaya başlayınca sandalye ile kız çocuğuna saldırarak hemen geldiği yerden hızlıca kaçtı. Mahalleli sesleri duyunca hemen hırsızın peşinden gitti. Mahalleli tarafından kovalamaca sonucu hırsızı yakaladılar. Öfkeli mahalleli şahısı dövdü.

Olay yerine gelen ekipler hırsızı mahallelinin şiddetinden kurtararak polis merkezine götürdü. Hırsızlık şüphelisi şahıs evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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