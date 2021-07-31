Kız çocuğuna sandalyeyle saldıran hırsıza meydan dayağı

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Van'da cinnet getiren anne üç çocuğunu üçüncü kattan aşağı attı

Van’ın Özalp ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, üç evladını üçüncü kattan aşağıya attıktan sonra kendisi de atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan anne ve üç çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.