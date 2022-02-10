​Kızılay her gün 10 bin ünite kan topluyor

Türk Kızılay'ın “Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi” başladı. İki gün devam edecek kongrenin açılış konuşmasını Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık yaptı. Konuşmaların ardından Kınık’a, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic tarafından “teşekkür belgesi”, Hırvatistan Kızılhaç Başkanı Robert Markt tarafından da hediye takdim edildi.

AR-GE ÇALIŞMASI YAPTIK

Kurum olarak 150 yıldır iyilik taşıdıklarını belirten Kınık, “Bunu güncelleyerek yapmaya çalışıyoruz. Optimum stok seviyeleriyle istenilen malı, istenilen kalitede, istenilen yerde, ihtiyaç duyulan anda en uygun maliyetle bulundurmaya gayret ediyoruz. Kızılay Lojistik olarak bütün süreçlerimizi Kızılay'ın diğer işlerinde olduğu gibi dijitalleştirdik. Bu sene hayatına başlayacak Kızılay AR-GE ve Bilgi Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla lojistik sektörüne yönelik de çok önemli dijital çözümler sunuyoruz.” dedi.

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Dijitalleşmeye önem verdiklerini kaydeden Kınık, “Sağlık lojistiği noktasında özellikle kan hizmetleri, soğuk zincir, aşı taşınması, kan hizmetlerinin tedariki noktasındaki süreçlerimizi bu anlamda markalaştırarak dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz. Her gün Türkiye’nin 300 noktasından 10 bin civarında kanı alıyoruz. Dört noktasına getiriyoruz. Daha sonra 24 saat içerisinde 1564 noktasına tekrar dağıtıyoruz. Bu işlem hiç durmaksızın devam ediyor.” dedi.

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