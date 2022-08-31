Kızılelma 2023 başında göklerde

Festivalde yerli ve milli uçaklar da sahnelendi. Ziyaretçiler Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Hürkuş ve Atak Helikopterine yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Samsun'da kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ Çarşamba Havalimanı'nda başladı. İlginin büyük olduğu festival için yurt dışından da binlerce kişi Samsun'a geldi. Alana girişte yoğunluk yaşandı. Ulaşımın rahat sağlanabilmesi için tramvaylar festival boyunca ücretsiz hizmet verecek.

ENVANTER UÇUŞU İLK KEZ

4 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST KARADENİZ görkemli bir açılış yaptı. Festivalin ilk gününde TSK envanterindeki hava araçları ilk kez bir arada boy gösterdi. Daha önce Azerbaycan’da gerçekleşen envanter uçuşları Türkiye’de ilk kez yapıldı. 1 Bayraktar TB-2, 1 Akıncı, 1 Hürkuş, 6 F-16, 1 KC-135, 1 E7, 1 CN 235, 1 C-130, 1 A-400M, 2 ATAK, 1 COUGER ve 3 S-70 uçuş gerçekleştirdi. Türk Yıldızları ve Solo Türk de Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak.

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Selçuk Bayraktar

BU KUTLU YOLDA KAYBETMEK YOK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılış töreninde konuştu. Habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Bayraktar, “Türkiye'ye ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacak” dedi. Bayraktar, “Durmadan, yılmadan, pes etmeden tam bağımsız Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. İşte umut, işte hedef, işte istikamet. Tüm insanlığın onur, huzur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma” dedi.

Haluk Bayraktar

KARŞINIZDA KIZILELMA

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız savaş uçağı “Bayraktar Kızılelma” da ilk kez Samsun'da sergilendi. Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi festival alanındaki katılımcılardan yoğun ilgi gördü. BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşu için tarih verdi: “Artık bu teknolojinin son noktası, geleceği, insansız savaş uçağı. Hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak. Bundan sonra seri imalata başlayacağız. En geç 2 yıl içinde seri imalatın başlamasını bekliyoruz.”

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TEKNOFEST 3 Eylül'e kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, festivale son gün katılacak. Ödül takdimi ve konserlerle kapanış töreni gerçekleşecek.

Uçak gemisine iniş-kalkış

Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden Kızılelma yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip araç 5-6 saat havada kalabilecek ve 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. Kızılelma'nın en önemli özelliği de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi. Kızılelma'nın gelişmiş özellikleri arasında düşük görünürlük, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık da bulunuyor. Kızılelma, Baykar'ın geliştirdiği diğer İHA'lar TB-2 ve Akıncı ile birlikte görev yapabilecek. Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe yeteneğine sahip olacak.

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Memleket meselesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 30 Ağustos'ta TEKNOFEST'le çifte bayram yaşadıklarını ifade etti. TEKNOFEST'in geçmişten günümüze ulaşan bir başarı hikayesi olduğunu belirten Varank, “En önemlisi de bu toprakların hikayesi. Türkiye tahakküm zincirlerini tek tek kırmaya başladı. Savunma sanayiinde dünyanın en önemi aktörlerinden olduk. Bugün takip eden değil, tayin eden bir Türkiye var. Her alanda liderliği oynayan TEKNOFEST kuşağı var. Türkiye'nin geriye atacağı tek adım yok. TEKNOFEST'teki çabalar bir memleket meselesidir” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, festival alanını ziyaret etti. Savunma sanayii teknolojilerinin itici güç olduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu: “Bazı şeyler çabayla oluyor. Savunma sanayiindeki kazanımlar sürekli bir yolculuğa dayanıyor. Bu durmamamız gereken bir yolculuk. Sürekli hazır olmak gerekiyor, teknoloji hiçbir zaman durmuyor. Büyük bir enerji var. Bu enerjiyle oluşan motivasyon ve çabalar mutlaka meyvesini verecek. Bugün geldiğimiz noktadan çok daha ileriye gittiğimizi göreceğiz.”

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600 bin başvuru

TEKNOFEST KARADENİZ'e geçmiş yıllarla kıyaslandığında rekor sayıda yarışmacı başvurdu. 2018'de 20 bin yarışmacı alan festivale ikinci yıl 50 bin, üçüncü yıl 100 binin üzerinde yarışmacı başvurmuştu. Dördüncü yıl 200 bine çıkan yarışmacı sayısı bu yıl rekor kırdı. Samsun'daki festivale 81 il ve 107 farklı ülkeden 154 binin üzerinde takım ve 600 binden fazla yarışmacı katıldı. Yarışmacılar 40 ana alan ve 99 farklı kategoride yarışacak. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlandı. TEKNOFEST’te yarışarak dereceye giren takımlara da 7 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

200 BİN LİRA HİBE

Geçtiğimiz yıllarda 40 farklı alanda yapılan yarışmalarda finalist olmuş 444 takımın teknolojileride girişime dönüşüyor. 2018'den bu yana yarışmacı olan gençler için bu yıl TEKNOFEST Girişim Programı başlatıldı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam, “444 başvuruya belli değerlendirmeler sonucunda T3 Vakfı olarak TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında ön kuluçkada 100 bin, kuluçkada olanlara 200 bin lira hibe desteği veriyoruz. Bugünün yarışmacısının yarının girişimcisi, öbür günün üreticisi hatta teknoloji lideri olmasını hedefliyoruz. Bu ülkede hikayesi TEKNOFEST'te başlayan lider teknoloji şirketleri göreceğiz” dedi.

Yerli ve milli uçaksavar Canik.

Milli uçaksavar

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANİK, yerli ve milli uçaksavar ile TEKNOFEST’teki yerini aldı. Firma, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirdiği yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANİK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesini vatandaşlarla buluşturdu. SYS Genel Müdürü Utku Aral, “Dünyada sadece dört ABD şirketinin kontrolünde olan bu silahı dünyada NATO standartlarında üreten beşinci firma olduk” dedi. CANİK M2 QCB ağır makineli tüfeğin, Türkiye'ye yılda 200 milyon dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Kurtarma böceği

İzmirli öğrencilerin hazırladığı RESBUT (Kurtarma böceği) büyük ilgi gördü. Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi ve İzmir Anadolu Lisesi öğrencileri Fırat Hacıoğlu, Eren Çömezoğlu, Mert Batuhan Şahin ve Nebil Yurttaş'ın, öğretmenleri Yasemin Horasan danışmanlığında tasarladıkları kurtarma robotu yarışmaya “afet yönetimi” alanında katıldı. Üzerinde 3 mikrofon olan robot, afetlerde enkaza bırakılacak. Sesin geldiği yöne yönelen robot, sesin hangi noktadan ve kaç metreden geldiğini tespit edecek. Robotun bir bilgisayar programı sayesinde kurtarma ekiplerine koordinatları bildirerek, enkazdaki kişilere kısa sürede ulaşılması hedefleniyor.

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Bu yarışma girişimci yaptı

TEKNOFEST yarışması 23 yaşındaki Mustafa Ali Özgönül'ü girişimci yaptı. Geçen yılfinalist olan Özgönül, TÜBİTAK desteğiyle şirket kurdu. Görme engelli çocuklar için hazırladığı akıllı bastonun üretimine başlayan genç girişimci, yurt dışına da satış yapıyor. Üzerinde mesafe sensörleri bulunan baston, kullanıcının 2.4 metreye kadar çevresini tarayıp çarpma potansiyeli olan engellere karşı ses ve titreşimle uyarıda bulunuyor.

FOTOĞRAF 25 Festival kapsamında 30 Ağustos-4 Eylül'de çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek. TEKNOFEST KARADENİZ'de Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları, helikopter ve jet sergileniyor.<br> Festivalde kamu kurum ve kuruluşların yerli üretimini yaptıkları elektrikli araçlar da bulunuyor. Etkinlikte Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacak. Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları tamamlanan insansız savaş uçağı \"Bayraktar Kızılelma\", TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergileniyor. TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler, girişte yoğunluk oluşturdu.<br> İşte TEKNOFEST alanından ilk görüntüler... TEKNOFEST Karadeniz'den ilk görüntüler Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun'da kapılarını ziyaretçilere açtı.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanında başladı. İşte heyecan dolu anların yaşanacağı alandan ilk görüntüler... BiP'te paylaş

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