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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar işgalci Bakan Katz'ın haddi aşan paylaşımına tepki gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Tatar, yayımladığı kınama mesajında, ''Geçen ekimden beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden soykırımcı İsrail'in yetkililerinin, daima mazlumların yanında olan ve insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadlerini aşarak sataşmaları kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.

20:50 - 29/07/2024 الإثنين
AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı kınama mesajında, geçen ekimden beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden soykırımcı İsrail'in yetkililerinin, daima mazlumların yanında olan ve insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadlerini aşarak sataşmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mesajında, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin, İsrail'in hemen her gün işlemeye devam ettiği insanlık suçlarını ört bas etmeye yönelik olduğunu belirten Tatar, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumu, İsrail'in masum Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırım faaliyetlerini bir an önce durdurmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.


#Ersin Tatar
#KKTC
#İsrail
#Yisrael Katz
#Recep Tayyip Erdoğan
#soykırım
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