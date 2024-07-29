KKTC Cumhurbaşkanı Tatar işgalci Bakan Katz'ın haddi aşan paylaşımına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı kınama mesajında, geçen ekimden beri dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk, kadın demeden sivilleri planlı ve organize şekilde katletmeye devam eden soykırımcı İsrail'in yetkililerinin, daima mazlumların yanında olan ve insanlığın kazanması için her türlü fedakarlığı yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadlerini aşarak sataşmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.