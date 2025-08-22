Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Eğer Kırım tartışılıyorsa KKTC'nin tanınması da tartışılmalı

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Eğer Kırım tartışılıyorsa KKTC'nin tanınması da tartışılmalı

14:1622/08/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım ile ilgili açıklamalarının KKTC açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirterek, "Eğer Kırım tartışılıyorsa, KKTC'nin tanınması da tartışılmalı. Halkların kendi kaderini tayin hakkının Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olması gerekir" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump'un "Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya dönmesi zor." şeklindeki beyanının aslında uluslararası hukukta tutarsız yaklaşımların derinliğini ortaya koyduğunu belirterek, "çifte standartlara karşı eşitlik" ilkesinin savunulması gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, Kırım'da yaşananların aksine KKTC'de halk iradesiyle şekillenmiş bir siyasi yapı bulunduğuna dikkat çekerek, KKTC'nin barışçıl diplomasi ile kendini tanıtma mücadelesi yürüttüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Trump’ın Kırım ile ilgili açıklamasının uluslararası toplumun kendini sorgulaması için bir fırsat sunduğuna işaret eden Öztürkler, bu açıklamanın KKTC açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Kırım tartışılıyorsa, KKTC'nin tanınması da tartışılmalı. Kırım meselesi tartışılırken, KKTC’nin de meşruiyeti ve tanınma hakkı yeniden değerlendirilmelidir. ABD Başkanı Trump'un dile getirdiği durum, KKTC’nin haklı taleplerinin uluslararası arenada neden sistematik olarak bastırıldığını sorgulatmaktadır. Halkların kendi kaderini tayin hakkının Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olması gerekir."



#Kırım
#KKTC
#Ziya Öztürkler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB 4400 PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: GSB 4.400 personel alımı sonuçları isim listesi açıklandı mı?