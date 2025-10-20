KKTC’de Erhürman dönemi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman oldu. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu. Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti. Seçime katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi. Diğer adayların tamamı ise % 1'in altında oy oranı aldı.

TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞACAĞIZ

Erhürman, ilk sonuçları CTP Genel Merkezi’nde değerlendirdi, ardından Lefkoşa'da zafer mitingi düzenledi. Vatandaşlara teşekkür eden Erhürman, dış politikada Türkiye ile yakın çalışma mesajı verdi. "Ben tek başıma yönetmek üzere yola çıkmadım. Hep birlikte yöneteceğiz" diyen Erhürman, "Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Dış politikadaki tüm meseleler elbette Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde ele alınacak ve istişare içerisinde yürütülecek" şeklinde konuştu.

Ersin Tatar ise Erhürman’ı kutlayarak, "Seçmenin takdirine saygı duymak lazım. Seçmen böyle takdir buyurdu" ifadelerini kullandı. Tatar, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.





7 ADAY YARIŞTI

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC’de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyordu. Yapılacak sayım neticesinde, seçimin ilk turunda Erhürman oyların salt çoğunluğunu aldığı için cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı. Seçimlerde Tatar ve Erhürman’ın yanı sıra Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı Osman Zorba ve bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı yarıştı. Adaylardan Hüseyin Gürlek ise önceki gün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.





Ezeli rekabet

KKTC’de 2025 seçim kampanyası, uzun bir aradan sonra tekrar Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanmıştı. 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Ersin Tatar, Türkiye’nin de destek verdiği iki devletli çözüm modelini savunan bir isim. Muhalif lider Tufan Erhürman ise 50 yıldır müzakere edilen ancak sonuç alınamayan federasyon modelinde ısrar eden görüşleri savunuyor. Seçim, bu yönüyle, bu iki siyasetin oylanacağı bir referanduma benzetiliyordu.





Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarını savunmaya devam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."





KKTC Parlamentosu toplanıp Türkiye’ye katılma kararı almalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin çok az bir katılımla gerçekleştiğini ve Kıbrıs Türklüğünün kaderinin bu katılımla temsil edilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti: "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır."





Demokrasi kültürüyle seçildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi. Erhürman’ın tebrik edildiği açıklamada, “Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.











