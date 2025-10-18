KKTC sandığa gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) seçim için geri sayım başladı. İlk turda 218 bini aşkın seçmen, 19 Ekim Pazar günü (yarın) sandık başına gidecek. 8 adayın yarışacağı seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman favori gösteriliyor. Seçim, KKTC’nin geleceği ve Ankara ile ilişkiler açısından kritik önem taşıyor.

İKİNCİ TUR 26 EKİM'DE

Seçimlerin ilk turunda Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Erhürman’ın yanı sıra, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin (KSP) adayı Hüseyin Gürlek; Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı ise bağımsız aday olarak yarışacak. KKTC’de cumhurbaşkanı doğrudan halk oyuyla seçiliyor. Bir adayın ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesi için oy kullananların yüzde 50’sinden fazlasının oyunu alması gerekiyor. Aksi durumda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur oylamasına gidilecek. Seçimin ikinci tura kalması hâlinde sandıklar bir hafta içinde, muhtemelen 26 Ekim Pazar günü tekrar kurulacak. İkinci turda en çok oyu alan aday KKTC Cumhurbaşkanı seçilecek.

KATILIM ORANI BELİRLEYİCİ OLUR

Cumhurbaşkanlığı yarışının esas olarak Tatar ve Erhürman arasında geçeceği, yarışta katılım oranının belirleyici olacağı öngörülüyor. Erhan Arıklı liderliğindeki Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Fikri Ataoğlu liderliğindeki Demokrat Parti (DP), Tatar’ı destekliyor. Bağımsız adaylar arasında Mehmet Hasgüler ve Arif Salih Kırdağ’ın adları öne çıkıyor. Özellikle Hasgüler, Kuzey Kıbrıs siyasetinin iki egemen blok halinde ayrışmasına “üçüncü yol” önerisiyle karşı çıkıyor. KKTC’nin uluslararası statüsü, Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile ilişkiler her zaman seçim kampanyalarının ana eksenlerini oluşturuyor.







