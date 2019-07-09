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POLİTİKA

KKTC’ye gelen turistleri taşladılar

Doğu Akdeniz’deki gerilim artarken bir grup Rum, KKTC’ye gelen turistlere taşlarla saldırdı. KKTC’ye tatil için gelen Avrupalı turistler daha ekonomik olduğu için güneydeki Larnaka Havalimanı’na iniyor, karayoluyla Türk tarafına geçiyorlar. Rum şoförler, geçen gün Macar turistleri taşıyan Göçmen Transport’un otobüsüne saldırdı. Taciz sınırı geçene kadar devam etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
Otobüs şoförü Erdoğan Gürsoy, yolcularını aldıktan sonra havaalanından çıkarken saldırıya uğradı.
Otobüs şoförü Erdoğan Gürsoy, yolcularını aldıktan sonra havaalanından çıkarken saldırıya uğradı.

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Rumlar şimdi de Kuzey Kıbrıs'a giden turistin peşine düştü. Güney Kıbrıs üzerinden KKTC'ye geçen Avrupalı turistlerin bulunduğu otobüslere saldıran Rumların tacizleri Türk sınırına kadar sürüyor.

SINIRA KADAR TACİZ SÜRDÜ

Kuzey Kıbrıs'a tatil için gelen Avrupalı turistler Güney'deki Larnaka havalimanına iniş yapıyor. KKTC’ye ise kara yolundan geçiş yapıyorlar. En son geçtiğimiz gün Larnaka Havalimanından Kuzey Kıbrıs'a tatile gelen Macar turistleri taşıyan Göçmen Transport'un otobüsüne saldıran Rumlar, otobüs sınırı geçene kadar tacizlerine devam ettiler.

  • Yeni Şafak'a konuşan şirket sahibi Hasan Kırmızı, bu tarz saldırılarla KKTC’ye gelen turistleri korkutmak istediklerini söyledi. Saldırıya uğrayan otobüsün şoförü Erdoğan Gürsoy ise olayların yaşanmasında Rum Polisinin otoparkta çıkışını engellemesinin de etkili olduğunu anlattı. Saldırının Rum kesiminde bulunan otobüs firmaları ve personelleri tarafından gerçekleştiğini belirten Kırmızı, "Şoförümüz araçtan inmeyerek daha büyük bir tehlikeyi önlemiş oldu. İnse muhtemelen darp edilecekti.

KKTC’Yİ TERCİH EDİYORLAR

Kuzey'e geçene kadar tacizler sürmüş. Daha önce de saldırı olmuştu ama bu seviyeye hiç çıkmamıştı. Önceki olayda Güney'deki havalimanı güvenlik görevlileri müdahale etmişti. Bu sefer güvenlik görevlileri müdahale etmedi" dedi. Adaya inen turist Kuzey'i tercih ediyor diyen Kırmızı, "Bu durumdan rahatsız olan Rumların hem ırkçı hem de ekonomik amaçlı yolcu otobüslerine saldırıyorlar. 1974 öncesi Rum zihniyeti hortlamaya başladı ve son zamanlarda bu saldırılar arttı. Bizim aracımızın dışında turistleri taşıyan otobüs, minibüs ve küçük ticari araçlara da tacizde bulunuyorlar. Araçlarımızın hepsi izinli, belgeli araçlar bu yaşananlardan dolayı turistler ayağını çekecektir. Herkes güvenli yolculuk ister. Yetkililerin bir an önce bu olaylara çözüm bulması gerekir." şeklinde konuştu. Kırmızı, geçen yıl Ercan hava limanına inen turistin fiyatlardan ve uçuşların kısıtlı olmasından dolayı Kuzey'e gelen turistin bu yıl Güney'deki havalimanını tercih ettiğini söyledi.

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  • Polisler bariyeri kapattı
  • Yolcularını aldıktan sonra havaalanından çıkarken saldırıya uğradığını anlatan otobüs şoförü Erdoğan Gürsoy, "Otoparka girdikten sonra yolcuları rehberiyle birlikte aldım. Otobüse geri döndüm. Kadın bir Rum polis plakamı istedi tüm belgelerim olmasına rağmen park alanına giremeyeceğimi söyledi. Park alanı da dolu değil boştu. Daha önce yolcu alıyorduk o güne mahsus bize zorluk çıkarttı. Ardından Rum otobüs şoförleri toplandı ve üzerime yürüdüler. ‘Hadi Turko Hadi Turko’ diye tahrik ettiler. Otobüse bindim çıkmak istedim bu sefer Rum polisi bariyerleri kapatarak çıkışıma izin vermedi. En son bariyeri kaldırdılar çıkacakken diğer şoförler araca su şişeleri atmaya başladılar. Hızlı bir şekilde çıktım hava alanından sonra peşime düştüler. Otobanda önüme kırdılar, Türk tarafına çıkana kadar takip ettiler. Yolculara bir şey olmasın diye endişelendim. Taksi şoförlerinin dövüldüğünü duydum son zamanlarda. Daha önceki yıllarda girdiğimde park alanı doluysa bile bir tur atar geri girerdik ama bu sene saldırılarının dozunu arttırdılar" ifadelerini kullandı.

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