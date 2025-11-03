Yeni Şafak
Kocaeli'de çatlak kolon paniği: Bina boşaltılıp mühür vuruldu

19:443/11/2025, الإثنين
AA
Tahliye edilen bina mühürlendi.
Tahliye edilen bina mühürlendi.

Kocaeli'de günlerdir Gebze'yi diken üstünde tutan 'kolonlarda çatlama' paniği Darıca ilçesinde de yaşandı. Üç katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 katlı bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan 4 daireli 3 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak, binada inceleme başlattı.

İncelemelerini tamamlayan ekipler, kolonlarında çatlaklar gördükleri binanın mühürlenmesine karar verdi.

Binadan tahliye edilen 15 kişi Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerine yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.



#Darıca
#Kocaeli
#Bina
#Kolon
#Tahliye
