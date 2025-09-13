Yeni Şafak
Kocaeli’de dehşet: Ayrılmak isteyen sevgilisini ve kardeşini katletti

16:2613/09/2025, Cumartesi
IHA
Kocaeli'nde kıskanç sevgili dehşet saçtı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iddialara göre, sevgilisi tarafından terk edilmek istenen Erhan Derse, bir çocuk annesi hemşire İpek Genç ile 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç’i apartman önünde silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kardeşler, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Polis ekipleri soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ayrılmak isteyen sevgilisini apartman önünde bekledi

Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi’nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç’in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi.

İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç’e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



