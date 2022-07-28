Kocaeli'de dört yaşındaki küçük çocuk kreşin ilk gününde öğretmeninden tokat yedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir aile, 4 yaşındaki oğullarına kreşte tokat atan öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Olay ilçeye bağlı Güzeller Mahallesi'nde bulunan bir kreşte meydana geldi. Gürkan Cebeci 4 yaşındaki oğlu Kuzey'i kreşe yazdırdı.

25 Temmuz günü eğitime başlayan Kuzey, akşam ailesine kreşin sahibi olan öğretmenin kendisine tokat attığını söyledi.

Sabah soluğu kreşte alan aile, konuyu öğretmen ile paylaştı. Aile kamera kayıtlarını görmek istedi. Güvenlik kamerasında öğretmenin Kuzey'e tokat attığı anlar yer aldı

ÖĞRETMEN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Aile, karakola giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Durumu Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de bildiren aile, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Kreşin kapatılacağı öğrenildi.

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Kuzey'in babası Gürkan Cebeci, "Oğlumuzun dediklerinden sonra içimize kurt düştü. Kreşte böyle bir şeyin olamayacağını söylediler. Ancak sonrasında kamera kayıtlarını izlediğimizde bir öğretmenin çocuğumuza tokat attığını gördük'' diyerek olayı anlattı.

''ÇOCUĞUM UYKUSUNDAN SIÇRIYOR''

Kamera kayıtlarının ardından kreş sahipleriyle sözlü tartışma yaşayan aile, oğullarının psikolojisinin bozulduğunu da söyleyerek durumdan şikayetçi oldu.

Baba Cebeci, ''Benim çocuğum gece uykudan sıçrıyor'' dedi.

Kamera kayıtlarından sonra 'refleks' olarak tokat attığını belirten öğretmene karşı anne Cebeci durumun hiç de öyle olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

''Beynimden vurulmuşa döndüm. Olay ortaya çıkınca özür dilemeye başladılar. Paramızı geri vereceklerini söylediler.

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''HAFİFÇE DOKUNDUM''

Öğretmen Nigar S. ise "Çocuk arkadaşlarına şiddet uygulayıp, oyuncak atınca 'Çocuğum oyuncak atma' derken yardımcım 'Kan akıyor' dedi. Bende 'Çocuğum kan akıyor gözüm çıktı, başkasına atsaydın ne olacak?' deyip hafifçe dokundum, kameralarda da gözüküyor. Anne 'Şiddet uyguladınız' diyerek, tehdit etti. 'Haberlere vereceğiz, mahkeme vereceğiz' dedi. Bende 'Gerekeni yapın, size videoları gösterdim. Çocuğunuza hafifçe dokundum' dedim.

"BU TATSIZ OLAYIN OLMASINDAN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Nigar S., "Bu tatsız olayın olmasından çok üzgünüm. Ben çocukları çok severim. Beni herkes biliyor. Velililerim de, 'Hocam arkanızdayız, size iftara atıyorlar. Biz sizi biliyoruz, güvenmesek çocuğumuzu size emanet etmeyiz' diyorlar" sözlerine ekledi.