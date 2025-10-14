Komisyonda söz gençler ile kadınların

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı esnasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gaziler olarak Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini, düşüncesiz adımlarla bu emeklerin heba edilmemesi gerektiğini belirtti. TBMM'de Öcalan lehine slogan atılmasının kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Aylar, “Bu, ifade özgürlüğü değil, binlerce vatan evladının canına kasteden bir terör örgütüne methiyeler düzerek, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır” diye konuştu.