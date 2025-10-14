Yeni Şafak
Komisyonda söz gençler ile kadınların

04:0014/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Türkiye, terörsüz yarınlar hedefine emin adımlarla ilerliyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarınki 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek. TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, yarın saat 14.00'te, Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak. Birinci oturumunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinleyecek Komisyona, ikinci oturumda Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuk olacak.

TBMM’de Öcalan lehine sloganlara suç duyurusu

  • Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı esnasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve gaziler olarak Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini, düşüncesiz adımlarla bu emeklerin heba edilmemesi gerektiğini belirtti. TBMM'de Öcalan lehine slogan atılmasının kendilerini son derece üzdüğünü ifade eden Aylar, “Bu, ifade özgürlüğü değil, binlerce vatan evladının canına kasteden bir terör örgütüne methiyeler düzerek, milli iradenin kalbine hançer saplamaktır” diye konuştu.


