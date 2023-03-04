Komisyonun rehberi 2020 raporu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuşma yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Yeni yapılacak yerlerdeki afet riskini tespit ediyor ve yıkılan alanlarda morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik ve arazi kullanımı noktasında mikro bölgeleme incelemesini yapıyoruz.405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık" dedi.