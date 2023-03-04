Komisyonun rehberi 2020 raporu

Deprem, Hatay.
Büyük depremlerin sonuçlarının araştırılması için TBMM’de Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, 2020’de oluşturulan Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporunu esas alarak çalışmalarını sürdürecek. TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler, 2020 yılındaki raporun oldukça başarılı olduğu yönünde uzlaştı. Bu çerçevede, yeni komisyonun 2020 raporu rehberliğinde kendi raporunu oluşturması bekleniyor. İzmir depreminin ardından oluşturulan ve çalışmalarını 2021 yılı içinde tamamlayan Meclis Depremleri Araştırma Komisyonu, 268 öneri içeren 522 sayfalık rapor hazırlamıştı. Söz konusu raporun öne çıkan başlıklar şunlardı:
BÜTÇENİN YÜZDE 10’U DÖNÜŞÜME
*Deprem riski yüksek bölgelerdeki belediyelerin yıllık yatırım bütçelerinin yüzde 10’u kentsel dönüşüm projeleri için ayrılmalı.
* Özellikle bu bölgelerde AFAD tarafından deprem erken uyarı sistemleri kurulmalı.
* Türkiye Diri Fay Haritası güncellenmeli.
RİSKLİ ŞEHİRLERE GÖÇ AZALTILMALI
* Belirlenecek fay sakınım alanları imar planlarına işlenmeli.
* Mümkünse yeni cazibe merkezleri oluşturulmalı.
* Deprem açısından riskli olan şehirlere yoğun göç azaltılmalı.
* Riskli yapılar ivedilikle tespit edilmeli.
DEPREM DİZİLERDE İŞLENSİN
* Medya araçları aynı anda geniş kitlelere ulaşabildiğinden, dizi ve filmlerde kamuoyunu depremle ilgili bilinçlendirecek konulara yer verilmeli.
Haftaya çalışmalarına başlaması beklenen komisyonda, ilgili bakanlık bürokratları ve akademisyenlerin de dinlenmesi bekleniyor. Komisyon depremden etkilenen 11 ildeki yıkımı ve ihmalleri inceleyip hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığı’na sunacak. Başkanlık fezlekesi hazırlandıktan sonra rapor Genel Kurul gündemine alınacak.