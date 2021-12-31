Komşu kabusu: Beş ay boyunca kapısına çöp attı idrarını yaptı

Daire kapısına çöp attığı ve idrarını yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

İHA

Çöp attı, idrarını yaptı, o anlar kameraya yansıdı

Görüntülerde komşusu Süleyman A.’nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

İHA

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.

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İHA

OYNAT 00:46 Komşusunun kapısına çöp ve sıvı döktü: Güvenlik kamerası görüntüleri ele verdi İzmir'in Menemen ilçesinde, bir kişinin komşusunun evinin önüne çöp bırakması ve kapısına da sıvı dökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği Menemen Sulh Ceza Hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi. BiP'te paylaş

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