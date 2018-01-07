Komşu katliamı

Konya’nın Ereğli ilçesinde komşular arasında müteahhit anlaşmazlığı katliamla son buldu. Bir kişi, inşaat firmasıyla anlaşan 4 komşusunu öldürdü. İddiaya göre olay, Hacı Mütahir Mahallesi Çavuşlu Sokağı’ndaki Aygın Apartmanı’nda bir inşaat firmasına ait büroda meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda oturan Cem Küççüktürk, evin yıkılıp yeniden yapılmasını isteyen komşularına karşı çıktı. Bu yüzden tarafların arası açıldı. Dün binanın yeniden yapılması için müteahhit A.S. ile anlaşan komşularının da bulunduğu büroya baskın düzenleyen Küççüktürk, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saldırı sonucu Şaban Kurtsal (57), İsmail Kurtsal (65) ile İbrahim Gök (80) olay yerinde can verdi.

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Öldürülen komşulardan Savaş Kaynak’ın cesedi kanaldan çıktı.

ÖLDÜRÜP KANALA ATTI

Saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Müslüm Gök (53), Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Daha sonra polise giderek teslim olan zanlı, saldırıdan önce ilçeye bağlı Türkmen Çiller Mahallesi’nde Savaş Kaynak’ı da öldürüp cesedini kanala attığını itiraf etti. Olay yerine giden ekipler, kanalda Kaynak’ın cansız bedenine ulaştı. Öldürülen 4 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

10 GÜN ÖNCE MESAJ VERMİŞ

Komşularını katleden Cem Küççüktürk’ün olaydan 10 gün önce sosyal medya hesabından “Az kaldı be, az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz. İyilikten maraz doğarmış. Maçın uzatmalarını oynadığınızı siz de çok iyi biliyorsunuz” yazdığı görüldü. Zanlının, katliam yapacağını 10 önceden ima ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.