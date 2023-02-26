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Komşu köyde sandık başına

Depremin vurduğu köylerde yaşamaya devam eden seçmenler ya depremden daha az etkilenen köylerde ya da ikamet ettikleri köylere kurulacak çadır veya konteynerlerde oy kullanacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Depremin vurduğu köylerde yaşamaya devam eden seçmenler ya depremden daha az etkilenen köylerde ya da ikamet ettikleri köylere kurulacak çadır veya konteynerlerde oy kullanacak.

Depremin vurduğu köylerde yaşamaya devam eden seçmenler ya depremden daha az etkilenen köylerde ya da ikamet ettikleri köylere kurulacak çadır veya konteynerlerde oy kullanacak.

Türkiye, depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılması hedeflenen seçimlere hazırlanıyor. Depremzede seçmenlerin, sorunsuz oy kullanması için çalışmalarını hızlandıran Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgesindeki köyleri de mercek altına aldı. YSK, 10 ildeki ekipleri köylerdeki hasarı yerinde inceliyor. Ekipler, gözlemlerini Ankara’ya iletmeye başladı. Köylerdeki seçmenler için iki formül üzerinde duruluyor.

ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLECEK

İlk formül, köylerdeki seçmenlerin depremden daha az etkilenen köy ya da beldelerde kurulacak sandıklarda oy vermesi. İkinci formül ise köylere konteyner ve çadırlara kurulacak sandıklarda oy kullanılması. Öte yandan depremden zarar gören köy yollarında ise onarımın başladığını not eden YSK ekipleri, Ankara’ya seçim vakti geldiğinde köylere erişimde sorun olmayacağını ve internet altyapısının da güçlendirilmesiyle birleştirme tutanaklarının merkeze hızlıca eriştirileceğini bildirdi.


#Seçim
#Deprem
#YSK
2 saat önce
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Komşu köyde sandık başına
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