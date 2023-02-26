Komşu köyde sandık başına

Türkiye, depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da 14 Mayıs’ta yapılması hedeflenen seçimlere hazırlanıyor. Depremzede seçmenlerin, sorunsuz oy kullanması için çalışmalarını hızlandıran Yüksek Seçim Kurulu (YSK), deprem bölgesindeki köyleri de mercek altına aldı. YSK, 10 ildeki ekipleri köylerdeki hasarı yerinde inceliyor. Ekipler, gözlemlerini Ankara’ya iletmeye başladı. Köylerdeki seçmenler için iki formül üzerinde duruluyor.

İlk formül, köylerdeki seçmenlerin depremden daha az etkilenen köy ya da beldelerde kurulacak sandıklarda oy vermesi. İkinci formül ise köylere konteyner ve çadırlara kurulacak sandıklarda oy kullanılması. Öte yandan depremden zarar gören köy yollarında ise onarımın başladığını not eden YSK ekipleri, Ankara’ya seçim vakti geldiğinde köylere erişimde sorun olmayacağını ve internet altyapısının da güçlendirilmesiyle birleştirme tutanaklarının merkeze hızlıca eriştirileceğini bildirdi.