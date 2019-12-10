Gündem Komşuda savaş çığırtkanlığı
POLİTİKA

Komşuda savaş çığırtkanlığı

Her iki ülkenin de haklarının korunması adına Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmanın Yunanistan’daki artçıları devam ediyor. Atina, Türkiye’ye karşı ittifak arayışı için diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rum basınına göre Atina Fransa, Mısır, İsrail gibi ülkelerle aralarındaki işbirliğini güçlendirmek ve geliştirmek için bu ülkelerin savunma ve dışişleri bakanları ile görüştü. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise bu hafta AB liderleri zirvesinde Doğu Akdeniz konusunu ana gündem yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin gönderdiği anlaşmaya itiraz etmek amacıyla diplomatlardan oluşan bir heyet metin üzerinde çalışma yürüyor.

GENİŞ ÇAPLI ÇATIŞMA HAZIRLIĞI

  • Rum gazetesi Simerini işbirliği yapılan ülkelerin Dışişleri ve Savunma bakanları ile temas halinde olunduğunu, askerî tatbikatların, sayı ve kalite açısından öngörülenin üstüne çıkarılacağını yazdı. Gazete ayrıca Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin artık Ege’de küçük çaplı bir çatışma ihtimaline değil, daha geniş çaplı bir çatışmaya karşı hazırlık yaptığını da iddia etti. Yunanistan’ın Girit ve Libya’daki imkanlarını güçlendirdiği, hava-deniz ve kara kuvvetlerinde de iyileştirmeye gittiği bilgisini verdi.

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