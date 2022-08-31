Gündem Komşular arasında saman tozu kavgası 2 ölü
KONYA

Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü

Konya'da saman tozu yüzünden çıkan kavgada Nurettin Altunkaya (52), komşusu Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerine sevk edilen polislere de ateş açan Altunkaya, vurularak yaralı yakalandı.Olay, saat 09.30 sıralarında Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
Komşular arasında saman tozu kavgası: 2 ölü
Konya'da komşu kavgası

Konya'da saman tozu yüzünden çıkan kavgada Nurettin Altunkaya (52), komşusu Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerine sevk edilen polislere de ateş açan Altunkaya, vurularak yaralı yakalandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Karatay ilçesi Erler Mahallesi Vahit Sokak'ta meydana geldi. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir, TIR’dan, evinin önündeki boş alana saman balyası indirmeye başladı. Bu sırada komşusu Nurettin Altunkaya, Erdemir’e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfekle Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir ve Naif Erdemir'e ateş etti. Altunkaya, silah seslerini duyup dışarı çıkan diğer aile fertlerine de ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ayhan ve Mahizer Erdemir çifti olay yerinde yaşamını yitirdi, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan Nurettin Altunkaya, çıkan çatışmada vurularak yakalandı.
Nurettin Altunkaya ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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