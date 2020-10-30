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Gündem Komşusunu darp eden Halil Sezai hakim karşısında
İSTANBUL

Komşusunu darp eden Halil Sezai hakim karşısında

Tuzla’da komşusunu acımasızca döven ve tutuklanarak hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Halil Sezai, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi İHA
Şarkıcı Halil Sezai.
Şarkıcı Halil Sezai.

Tuzla’da 15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
OYNAT 00:59
Yaşlı adamı 'Ezan mı okuyorsun lan sen' diyerek yumruklayan Halil Sezai adliyeye getirildiği sırada ezan okunuyordu
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'e dakikalarca şiddet uygulayan şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu, ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Bu sırada öğlen ezanının okunması dikkatlerden kaçmadı. Polis eşliğinde adliyeye getirilen şarkıcının sağ elinin sargılı olduğu görüldü.
  • Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Halil Sezai’nin savunmasını alınıyor.

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Komşusunu döven Halil Sezai yarın hakim karşısına çıkıyor

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında Halil Sezai’nin elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile Hüseyin Meriç’e hitaben küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlatıldı. Meriç’i önce odun parçası ile yaraladığı, daha sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı belirtildi.

  • Müşteki Hüseyin Meriç’in ifadesine yer verilen iddianamede, Halil Sezai’nin elinde odun ile ikamet ettiği konutuna girdiğini, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiğini ve kendisini darp ettiğini söylediği kaydedildi.

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13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

İddianamede, Halil Sezai’nin, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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