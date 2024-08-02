Komuta kademesi değişmedi

Türk Silahlı Kuvetleri’nde (TSK) terfi, temdit ve emeklilik işlemlerini kararlaştıran Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapıldı. Alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. Kararlar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

23 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

30 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliye sevk edildi.

TATLIOĞLU'NUN BİR YIL DAHA DONANMA KOMUTANI

Kuvvet komutanlıklarında herhangi bir değişiklik olmadı. Görev süresi dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri'nde sınır hattında uzun yıllar görev yapan ve Hendek Operasyonları’nda bölgede olan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün orgeneralliğe terfi etti. 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ile Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı korgeneralliğe yükseltildi. Deniz Kuvvetleri'nde Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız oramiral oldu. Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya ile Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Yalçın Payal koramiralliğe terfi ettirildi.

FETÖ'CÜLERİN HEDEFİYDİ

Hava Kuvvetleri'nde ise bu yıl orgeneral ataması yapılmazken, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Enstitüsü Komutanı Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu korgeneral oldu. FETÖ kumpası sonucu görevinden emekliye ayrılan Kadıoğlu, 15 Temmuz sonrası TSK'ya geri dönmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da tümgeneralliğe terfi ettirildi. Akıncı Üssü davasında tanık sıfatıyla dinlenen Kuş, ‘üslerinden aldıkları emirle’, ‘tatbikat için’, ‘terörle mücadele harekatı’ için uçtuklarını iddia ederek kendilerini aklamaya çalışan FETÖ’cülerin savunmalarını bir bir çökertmişti.

ALA'NIN SÜRESİ UZATILDI

Geçtiğimiz yıl görev süresi uzatılan Özel Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın görev süresi bir yıl daha uzatıldı. FETÖ’nün 2016'daki darbe girişimi sırasında vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen İstanbul'da kışlasını darbecilere teslim etmeyen Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'nın da görev süresi bir yıl uzatıldı. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tümgeneral Hüseyin Duman da görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı.

29 general ve amiral emekli edildi

YAŞ nedeniyle 2 general emekliye sevk edilirken, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Tahıl Koridoru’nda Türkiye’yi temsil eden NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral Göksel Kahya ve FETÖ’nün kumpas davalarından “Poyrazköy Davası”nda yargılanan SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Bölgemizi kan deryasına çevirmelerine fırsat vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Külliye’deki toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere özetle şunları yazdı: “Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz.”

Olimpiyattaki ahlaksızlığa ses yükseltelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da kaydetti.

İSRAİL İNSANLIK İÇİN TEHDİT

Erdoğan, İsrail'in katliamlarına da değinen Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast ile Lübnan'a yapılan saldırının İsrail'in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Papa Fransuva, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.







