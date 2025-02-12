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Kongre sloganı tamam: Adında AK, Işığında İstikbal

Kongre sloganı tamam: Adında AK, Işığında İstikbal

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0012/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin 23 Şubat’ta gerçekleştireceği 8. Olağan Kongresi’nin sloganı “Adında AK, Işığında İstikbal” oldu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongrenin ana sloganını belirledi. Alınan karara göre yeni slogan, “Adında AK, Işığında İstikbal” oldu. Bu slogan, hem partinin ismiyle özdeşleşen “Ak” kelimesinin vurgusunu yaparken, hem de partinin geleceğe yönelik vizyonunu simgeliyor. “İstikbal” kelimesi, AK Parti’nin Türkiye’nin parlak geleceği için attığı adımları ve hedeflerini güçlü bir şekilde ifade ediyor. Söz konusu slogan belirlenirken geçen yıl 23’üncü kuruluş dönümünde kullanılan “Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti” sloganının devamının olmasına özen gösterildiği bildirildi.


#AK Parti
#kongre
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