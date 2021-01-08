Kongreler hafta içi yapılacak

Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti’nin 7. Olağan Kongre süreci il kongreleri ile devam edecek. Salgının Türkiye’de görüldüğü Mart ayında kongrelerine ara veren AK Parti, Ağustos ayının sonunda yeniden kongrelerine başlamıştı. Bugüne kadar İstanbul ve İzmir dışındaki tüm illerde ilçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerine başlayan AK Parti, Kovid-19 nedeniyle kongrelerine ikinci kez ara vermek zorunda kalmıştı.

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