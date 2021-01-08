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ANKARA

Kongreler hafta içi yapılacak

Kongreler hafta içi yapılacak

Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti’nin 7. Olağan Kongre süreci il kongreleri ile sürecek. Kongreler, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle hafta içi yapılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti’nin 7. Olağan Kongre süreci il kongreleri ile devam edecek. Salgının Türkiye’de görüldüğü Mart ayında kongrelerine ara veren AK Parti, Ağustos ayının sonunda yeniden kongrelerine başlamıştı. Bugüne kadar İstanbul ve İzmir dışındaki tüm illerde ilçe kongrelerini tamamlayan ve il kongrelerine başlayan AK Parti, Kovid-19 nedeniyle kongrelerine ikinci kez ara vermek zorunda kalmıştı.

SİVAS İLE DEVAM

  • 13 Ocak’ta Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat il kongreleri ile kaldığı yerden devam edecek olan kongrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemi ile bağlanacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeni ile kongreler hafta içi ve sadece delegelerin katılımı ile gerçekleşecek. 18 Ocak’ta Manisa, Aydın, Adıyaman, Mardin, Bitlis, Kilis, Muş, Bingöl ve Elazığ ile 19 Ocak’ta ise Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük kongreleri yapılacak.
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