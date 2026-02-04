Konkordatoya sıkı denetim

Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında konkordato sistemine yönelik önemli değişiklikler öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, kötü niyetli başvuruların önüne geçilmesi ve alacaklı–borçlu dengesinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı adımlar planlanıyor. Taslak çalışmalarda reddedilen konkordato taleplerinin, şirketin mali yapısında somut bir değişiklik olmadıkça yeniden sunulamaması öngörülüyor. Geçici mühlet korumasından yararlanmak için yapılan mükerrer başvuruların engellenmesi hedefleniyor.

Geçici mühlet sürelerinin kısaltılması ve komiser ön raporunun daha erken hazırlanması da gündemde. Sürecin hızlandırılmasıyla yargının iş yükünün azaltılması ve ticari belirsizliklerin sınırlandırılması amaçlanıyor. Diğer başlık ise küçük alacakların süreç devam ederken ödenebilmesine imkân tanınması. Bu adımın küçük işletmelerin mağduriyetini azaltması bekleniyor.