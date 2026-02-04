Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konkordatoya sıkı denetim

Konkordatoya sıkı denetim

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında konkordato sistemine yönelik önemli değişiklikler öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, kötü niyetli başvuruların önüne geçilmesi ve alacaklı–borçlu dengesinin güçlendirilmesi amacıyla kapsamlı adımlar planlanıyor. Taslak çalışmalarda reddedilen konkordato taleplerinin, şirketin mali yapısında somut bir değişiklik olmadıkça yeniden sunulamaması öngörülüyor. Geçici mühlet korumasından yararlanmak için yapılan mükerrer başvuruların engellenmesi hedefleniyor.

ÖN RAPOR HIZLANIYOR

Geçici mühlet sürelerinin kısaltılması ve komiser ön raporunun daha erken hazırlanması da gündemde. Sürecin hızlandırılmasıyla yargının iş yükünün azaltılması ve ticari belirsizliklerin sınırlandırılması amaçlanıyor. Diğer başlık ise küçük alacakların süreç devam ederken ödenebilmesine imkân tanınması. Bu adımın küçük işletmelerin mağduriyetini azaltması bekleniyor.


#Adalet Bakanlığı
#konkordato
#değişiklik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasında çıkanlar peşinatı nereye ve hangi tarihe kadar yatıracak?