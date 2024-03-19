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Konser ve reklama 1 yılda 3 milyar TL

İBB, 2023 yılı denetim raporuna göre geçen yıl muhtelif konser, etkinlik ve reklama 3 milyar 70 milyon TL harcadı. Raporda, İBB iştiraklerinin kazandığı ihaleleri taşere etmesi nedeniyle fazladan 380 milyon lira ödeme yapıldığı belirlendi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:49 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2023 yılı denetim raporu, milyarlarca liraya varan israfı ve usulsüzlüğü ortaya koydu. İBB, geçen yıl konser, etkinlik ve reklam için

11 ayrı ihale yaptı. Kamuoyunda çok tartışılan 553 milyon liralık 100’üncü yıl konseri de dahil olmak üzere, ihale bedelleri 431 milyon lira, 420 milyon lira, 555 milyon lira, 284 milyon lira, 66 milyon lira, 10 milyon lira,

9 milyon lira, 7 milyon lira, 3 milyon lira ve 3 milyon lira olan 11 ayrı konser, etkinlik ve reklam üretim ihaleleri rekabet koşulları hiçe sayılarak önce İBB iştiraklerine, ardından da alt yüklenici firmalara verildi.

FAZLADAN 380 MİLYON TL ÖDENDİ

Yapılan ihaleler gerçek yüklenicilere doğrudan ihale edilmeyip, alt yükleniciler eliyle işlerin gördürülmesi nedeniyle, tedarik edilen mal ve hizmetler, gerçek piyasa değerlerinden daha yüksek fiyatlara mal edildi. Bu da 3 milyar 70 milyon lira bedeli bulunan toplam 11 ayrı ihale için İBB kasasından fazladan 380 milyon lira çıkmasına neden oldu.

Bizden çaldığınızı geri verin

İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de çalışan işçiler, maaş zammı taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etti. İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan işçiler, “Haklıyız, kazanacağız” diye slogan attı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasına girmeye çalışan bazı işçilere, polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Tarafların sakinleşmesinin ardından, işçiler adına açıklama yapan Süleyman Keskin, yönetimin aylardır kendilerini oyaladığını söyledi: “2 yıldır bizden çalınanları, hakkımız olanları istemek için geldik. 2,5 ay boyunca burada yetkililere dil döktük. İşçi arkadaşlarımız geldi, anlattılar. Tüm yetkililerin, bize verdikleri tek bir cevap var: Haklısınız, bekleyin ileride düzelteceğiz. Yıllardır bekliyoruz. Sorunun çözüme kavuşması için beraber dil döküyoruz. Oyalamak dışında hiçbir adım atmayanlar, bugün de yüzlerce enerji işçisinin taleplerini görmezden gelmeye çalışıyor. Tek bir isteğimiz var, bizden çaldıklarınızı geri verin.”


CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı
CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı: "Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi."



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
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