Konteyner bostanı

Depremin hasar verdiği, binlerce can kaybı olup, binaların yıkıldığı deprem bölgesinde birçok depremzede, çevre illere geçici barınma amaçlı göç ederken, bir kısmı da konteynerlerde yaşamına devam ediyor. Konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, bahçelerinde tarım yapıyor.





ÖNÜMÜZDEKİ YIL KENDİ EVİMİZDE YAPALIM

Bahçelerini yeşilin ve sebzelerin kokusuyla taçlandıran depremzedelerden biri olan Münire ve Yahya Kızılali çifti konteyner kentte zaman geçirmek için konteynerlerinin yanına bahçe yaptıklarını söyledi. Daha önce müstakil olan evlerinde bahçelerine sürekli bir şeyler ekip onları tükettiklerini ve kışlıklarını yaptıklarını söyleyen Münire Kızılali, “Önceki yıllarda evimin bahçesinde domatesimi eker biçerdim ve kışlık menemenlerimi yapardım bu yıl da konteyner kente nasipmiş inşallah önümüzdeki yıl yine kendi evimizde yapmak nasip olur” ifadelerini kullandı.





BÜYÜK ALAN VERİLSE BÜYÜK İŞLER YAPARIZ

Depremden önce evinin balkonunda da ufak çaplı tarım yaptığını belirten Yaşar Ortataş, “Ben emekliyim gün boyu konteynerde oturmak yerine bahçeye tohumlarımızı bıraktık, büyüttük ve en azından buradaki ihtiyaçlarımızın bir kısmını giderecek hale getirdik. Kabak, ayçiçeği, nane ekiyoruz. Hem bu ürünler çok fazla bakım istemiyor hem de bizim ufak ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve bize meşgale oluyor. Bizlere daha büyük alanlar verilse daha büyük alanlarda daha kapsamlı işler yapabiliriz. Depremde evimiz ağır hasar aldı biz de TOKİ’den verilecek evler yapılana kadar buradayız. O zamana kadar burada en güzel şekilde yaşamanın yollarını komşularımızla birlikte buluyoruz” diye konuştu.





KONTEYNER BAĞ EVİ

Konteynerlerinin bahçelerine tahtadan oturma alanı ve bir mini bahçe yapan Mertcan Karatekin ve babası komşuları ile akşam saatlerinde kendi yaptıkları çardakta muhabbet edip çay içiyor. Karatekin, “Burayı babam ve ben bölgedeki tahtalardan kendi imkânlarımız ile yaptık. Adına da konteyner bağ evi dedik. 3 aydır burada yaşıyoruz, babam izinli olduğu günlerde canı sıkılmasın diye önce bahçeyi yaptı bir şeyler ekip biçti daha sonra da paletler ve tahtalardan oturma alanını yaptı. Oturma alanına gündüz de oturulsun diye çam ağacı bile diktik. Akşamları komşularımızla birlikte oturup bahçemizde çay içebiliyoruz. Babam olmadığı zaman bahçenin sulamasını ben yapıyorum ve kendi emeğimle yetiştirdiğim ürünleri yemek çok daha keyifli oluyor. Babama para versek bize de yapar mısın diye soruyorlar. Biber, domates, balkabağı ve salatalıklarımız olmaya başladı” diye konuştu.



