Konteyner kent için adım adım planlama

Konteyner kentte bir çamaşırhane de kuracaklarını anlatan Vali Numan Hatipoğlu, “Büyük bir firmamız karşılayacak. İlk etapta 30 yıkama, 30 da kurutma makinesi olan bir çamaşırhane kurulacak kentte. Bunun yanında sosyal donatı alanlarımız kurulacak. Çocuklar için kreş gibi bir yer olacak. Cami, kafeterya ve 3 öğün yemeğin çıkacağı bir aşevi de kurulacak. Ramazan ayı için etkinlik alanları oluşturacağız. Bazı il ve ilçe belediyelerimiz Ramazan çadırları kuracak” diyerek depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.