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Konteyner kent için adım adım planlama

Depremzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan seferberlikte en hummalı çalışma konteyner kentler için yapılıyor. Kurulacak kentler için önce altyapı çalışmaları tamamlanıyor. Ardından tüm ihtiyaçların karşılanacağı adeta "sosyal kentler" hazırlanıyor. Şu ana kadar biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi.

Şahin Şen
Şahin Şen
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şu ana kadar biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi.

Şu ana kadar biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi.

Depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. En hummalı çalışma ise evsiz kalan depremzedeleri yerleştirmek için hazırlanan konteyner kentlerde yürütülüyor. Dün itibarıyla kurulumu biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi. Çok sayıda bölgede de kurulum tam gaz sürüyor. AFAD yetkililere konteyner kurulacak bölgenin altyapı (alan ıslahı, su, elektrik, kanalizasyon) hazırlığının 15 gün ile 1 ay arasında sürdüğünü, bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını, önümüzdeki günlerde konteyner sayısının katlanarak artacağını ifade etti.

140 DÖNÜM ARAZİYE KURULACAK

Konteyner kent çalışmalarının yürütüldüğü yerlerden birisi de 500’e yakın binanın enkaza döndüğü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi. Gölbaşı’na koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, konteyner kent çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte Gölbaşı’nda çalışmaları yürüten Hatipoğlu, ilçeye kurulacak konteyner kent ile ilgili bilgiler verdi. 140 dönüm arazi üzerine 2 bin 500 konteynerin kurulu olduğu bir kent kuracaklarını söyleyen Hatipoğlu, her bir konteynerin 24 metrekare büyüklüğe sahip olacağını, içinde tuvalet, banyo ve mutfağının da bulunacağını belirtti.

Numan Hatipoğlu

ALTYAPI HAZIRLANIYOR

Gölbaşı TOKİ konutlarının bitişiğindeki boş araziye kurulacak olan konteyner kent arazisinin bir kısmının kamuya ait olduğunu ifade eden Hatipoğlu, “Bir kısmı şahıslara ait olan arazilerden bazılarını vatandaşlar hibe etti, bazılarıyla da kira sözleşmesi yapılacak” dedi. Konteyner kentlerin kurulacağı alanda düzleştirme çalışmaları ile kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hattı gibi alt ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, “500 adet konteyneri de başka bir alana kuracağız ve toplamda 2 bin 500 konteyneri depremzedelerin kullanımına sunacağız” dedi.

ADETA SOSYAL KENT

  • Konteyner kentte bir çamaşırhane de kuracaklarını anlatan Vali Numan Hatipoğlu, “Büyük bir firmamız karşılayacak. İlk etapta 30 yıkama, 30 da kurutma makinesi olan bir çamaşırhane kurulacak kentte. Bunun yanında sosyal donatı alanlarımız kurulacak. Çocuklar için kreş gibi bir yer olacak. Cami, kafeterya ve 3 öğün yemeğin çıkacağı bir aşevi de kurulacak. Ramazan ayı için etkinlik alanları oluşturacağız. Bazı il ve ilçe belediyelerimiz Ramazan çadırları kuracak” diyerek depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

İÇİ HAZIR OLACAK

Konteynerlerin içini de hazırlayacaklarını anlatan Hatipoğlu, ihtiyaç duyulan her şeyi konteynerlere yerleştireceklerini belirtti. İçinde halı, koltuk, yatak ve mutfak eşyaları ve şofben olacağını söyleyen Hatipoğlu, konteyner kentin güvenliği için ise Mobil Güvenlik Merkezi kurulacağını belirtti. Konteyner kente öncelik olarak evleri yıkılan şehit yakınları, gaziler ve engelli depremzedelerin geçeceğini söyleyen Hatipoğlu, daha sonra 6 yaşından küçük çocuğu olanların geçeceğini ifade etti.


Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadır bölgelere sevk edildi. Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 12 adet çadır kent noktası bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.

#Deprem
#Adıyaman
#Konteyner Kent
#AFAD
1 saat önce
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Konteyner kent için adım adım planlama
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