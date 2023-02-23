Konteyner kent için adım adım planlama

Şu ana kadar biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi.
Depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. En hummalı çalışma ise evsiz kalan depremzedeleri yerleştirmek için hazırlanan konteyner kentlerde yürütülüyor. Dün itibarıyla kurulumu biten 6 bin 500’den fazla konteynere, 26 bine yakın depremzede yerleştirildi. Çok sayıda bölgede de kurulum tam gaz sürüyor. AFAD yetkililere konteyner kurulacak bölgenin altyapı (alan ıslahı, su, elektrik, kanalizasyon) hazırlığının 15 gün ile 1 ay arasında sürdüğünü, bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını, önümüzdeki günlerde konteyner sayısının katlanarak artacağını ifade etti.
140 DÖNÜM ARAZİYE KURULACAK
Konteyner kent çalışmalarının yürütüldüğü yerlerden birisi de 500’e yakın binanın enkaza döndüğü Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi. Gölbaşı’na koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, konteyner kent çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte Gölbaşı’nda çalışmaları yürüten Hatipoğlu, ilçeye kurulacak konteyner kent ile ilgili bilgiler verdi. 140 dönüm arazi üzerine 2 bin 500 konteynerin kurulu olduğu bir kent kuracaklarını söyleyen Hatipoğlu, her bir konteynerin 24 metrekare büyüklüğe sahip olacağını, içinde tuvalet, banyo ve mutfağının da bulunacağını belirtti.
ALTYAPI HAZIRLANIYOR
Gölbaşı TOKİ konutlarının bitişiğindeki boş araziye kurulacak olan konteyner kent arazisinin bir kısmının kamuya ait olduğunu ifade eden Hatipoğlu, “Bir kısmı şahıslara ait olan arazilerden bazılarını vatandaşlar hibe etti, bazılarıyla da kira sözleşmesi yapılacak” dedi. Konteyner kentlerin kurulacağı alanda düzleştirme çalışmaları ile kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hattı gibi alt ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, “500 adet konteyneri de başka bir alana kuracağız ve toplamda 2 bin 500 konteyneri depremzedelerin kullanımına sunacağız” dedi.
ADETA SOSYAL KENT
- Konteyner kentte bir çamaşırhane de kuracaklarını anlatan Vali Numan Hatipoğlu, “Büyük bir firmamız karşılayacak. İlk etapta 30 yıkama, 30 da kurutma makinesi olan bir çamaşırhane kurulacak kentte. Bunun yanında sosyal donatı alanlarımız kurulacak. Çocuklar için kreş gibi bir yer olacak. Cami, kafeterya ve 3 öğün yemeğin çıkacağı bir aşevi de kurulacak. Ramazan ayı için etkinlik alanları oluşturacağız. Bazı il ve ilçe belediyelerimiz Ramazan çadırları kuracak” diyerek depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.
İÇİ HAZIR OLACAK
Konteynerlerin içini de hazırlayacaklarını anlatan Hatipoğlu, ihtiyaç duyulan her şeyi konteynerlere yerleştireceklerini belirtti. İçinde halı, koltuk, yatak ve mutfak eşyaları ve şofben olacağını söyleyen Hatipoğlu, konteyner kentin güvenliği için ise Mobil Güvenlik Merkezi kurulacağını belirtti. Konteyner kente öncelik olarak evleri yıkılan şehit yakınları, gaziler ve engelli depremzedelerin geçeceğini söyleyen Hatipoğlu, daha sonra 6 yaşından küçük çocuğu olanların geçeceğini ifade etti.