Kontrolden çıkan otomobil takla attı: İki yaralı

00:4813/11/2025, Perşembe
IHA
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Batman Güney Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken konttrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#Batman
#Takla
#Kaza
