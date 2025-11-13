Kontrolden çıkan otomobil takla attı: İki yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Güney Çevre Yolu üzerinde seyir halindeyken konttrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.