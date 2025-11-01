Üç saat boyunca kopan parmağı aradılar

Edinilen bilgilere göre Batman merkezdeki bir AVM’ye ailesi ile birlikte giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.

Düşme esnasında Taş’ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu.