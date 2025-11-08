Batman'da öğrenciler Hasankeyf'te tarihi mekanları gezdi, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı

Etkinlik kapsamında öğrencilerin aileleriyle çok keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Yağmur, "Velilerin çocuklarıyla bir araya gelmesi ve bir arada etkinlik yapması çok anlamlı oldu. Bu kapsamda hem yürüyüş yaptık hem Hasankeyf’in tarihi mekanlarını bir kez daha görme fırsatı bulduk. İskele bölgesinde fidan dikim etkinliği de gerçekleştirdik." dedi.







