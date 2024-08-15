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Konuralp'te heyecanlandıran keşif: Prusiad Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazılarında portre başına rastlandı

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan Prusiad Ad Hypium Antik Tiyatrosu kazılarında portre başına rastlandı. Oldukça iyi korunmuş durumda olan eşsiz eserin, tiyatronun sahne binasını yaptıran M. lulius Proklos'a ait olabileceği tahmin ediliyor.

10:59 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:52 - 15/08/2024 Perşembe
IHA
Konuralp'te heyecanlandıran keşif!
Konuralp'te heyecanlandıran keşif!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem verdiği ve Düzce Belediyesi'nin destekleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Konuralp'te yürütülen Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni keşifler elde edilmeye devam ediyor.



Konuralp Antik Kenti'ndeki kazılarda Batı Karadeniz'in ayakta kalan tek antik tiyatrosu büyük oranda ortaya çıkarılırken, devam eden kazılarda bir portre başına rastlandı. Tiyatronun batı girişlerinin önünde yapılan kazı çalışmaları neticesinde bulunan büst, yaklaşık 56 cm yüksekliğinde ve 50 cm genişliğe sahip. Her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılan saç biçimi ile Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtan büst, kıvırcık ve bukleli saç biçimiyle dikkat çekiyor. Sakallı ve bıyıklı bir yüz, omuz kısmında ise kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünün betimlendiği büstün, İmparator Hadrian döneminde imparator rahipliği yapmış olan ve aynı zamanda tiyatronun sahne binasını yaptıran M. lulius Proklos'a ait olabileceği düşünülüyor. Arkeologlarca, portre başının çok özel ve kaliteli bir işçilikle eşsiz bir eser olduğu dile getiriliyor.



Öte yandan oldukça iyi korunmuş şekilde ortaya çıkarılan büst, Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli ve Aslanlı Mozaik'ten sonra Konuralp'te son 5 yılda bulunan en önemli beşinci eser olarak kayıtlara geçti.

#​​​Düzce
#Keşif
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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