Konutuna yerleşen depremzede vatandaştan duygulandıran mesaj: Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından konteynerde yaşayan depremzede vatandaş, kalıcı konutuna yerleştikten sonra devletin desteğine teşekkür ederek, “Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzun süre konteynerde hayat mücadelesi veren ve yeni köy konutuna yerleşen depremzede vatandaş, "Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’ndeki depremzedeler, yapılan kalıcı konutlara yerleşmenin huzurunu yaşıyor. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alana mahalleye 65 adet köy konutu yapıldı. Tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depremde evi yıkılan 70 yaşındaki Ökkeş Yıldız, köy konutuna yerleştiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti.

Deprem sonrası devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Yıldız, "Depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimize zeval vermesin. Bir ay oldu biz çok şükür oturuyoruz evimizde. Rahatız, bir sıkıntımız yok. Elinden geleni devletimiz yapıyor. Yani bundan iyi ne olabilir ki yani? Babamızın yapmadığını devletimiz yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hiç böyle ummuyorduk. 11 il zarar görmüş. Yani bu yapılacak bir şey değil. Ama devletimiz bunu yaptı, başardı. Allah'a şükür geldik. Şimdi de oturuyoruz. Allah'ım razı olsun. Burada 60'ın üstünde konut var. Ancak bunu çeken bilir. Biz çok sıkıntılar çektik ama devletimiz sağ olsun elinde geleni yaptı. Biz ne yapabilirdik? Vallahi siz görüyorsunuz. Caddelerimiz de yapıldı, elektriğimiz de geldi, suyumuz da geldi" dedi.



