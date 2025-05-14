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Dumandan zehirlenen yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu

Dumandan zehirlenen yaşlı çiftin cansız bedenleri bulundu

23:3314/05/2025, Çarşamba
DHA
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Dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybeden çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybeden çiftin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da 71 ve 61 yaşlarındaki çift evlerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya'da Ahmet (71) ve eşi Fadimana Basal (61), yakınlarında tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, çiftin yoğun dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden baktığında zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırıp içeri girdi. Evdeki yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fadimana Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Konya
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#Zehirlenme
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