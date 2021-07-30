Konya'da yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Hıdırlık bölgesindeki ormanlık alanın kenarındaki kuru otlar, öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Akşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Yangının çıktığı noktada incelemede bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da sosyal medya hesabından ''Akşehir’imizin Hıdırlık bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı'' ifadesiyle mesaj yayınladı.
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Marmaris'te küle dönen yerleri direksiyon başında kaydetti
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile bir okulun çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi.
Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Öte yandan yangın sırasında aracından cep telefonu kamerasıyla çekim yapan bir vatandaşın kaydettikleri de felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
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Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan ve İçmeler Mahallesi'ne kadar yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.
Akdemir'in sosyal medya hesabından dün yangın bölgesinden video paylaştığı görüntüde, Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin sözleri dikkati çekiyor.
İkinci görüntüsünde ise yüzünde isler bulunan Akdemir'in, Yangın hala devam ediyor, biz su taşıyoruz hala ifadesini kullanıyor.
Akdemir'in bir ay önce de Görkem Hasdemir'in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.
Marmaris'teki orman yangınında hayatını kaybeden gencin itfaiye ekiplerine su taşıdığı ortaya çıktı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında kaza yaptığı motosikletiyle alevler arasında kalması sonucu yaşamını yitiren gencin, gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı.