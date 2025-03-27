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Konyaaltı'nda camilerde bayram temizliği

Konyaaltı'nda camilerde bayram temizliği

16:4527/03/2025, Perşembe
IHA
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Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ibadethaneleri gül suyu ile temizledi.
Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ibadethaneleri gül suyu ile temizledi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ibadethaneleri gül suyu ile temizledi.

Konyaaltı Belediyesi, halk sağlığı için ilçede yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Cem Kotan'ın talimatıyla, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ilçedeki ibadethaneleri gül suyuyla temizledi. Ayrıca ekipler, ibadethanelerin içi ve çevresinde de temizlik çalışması yaptı. Konyaaltı Belediyesi yapılan çalışmalarla, halkın sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini amaçlıyor.

#Konyaaltı
#cami
#Ramazan Bayramı 2025

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