Konya'da 12 metre derinliğinde 27 metre çapındaki obruk tedirginliğe yol açtı

Konya'da Geyik Dağları'nın 2700 rakımında varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan 'sirk buzulu' (Çanak buzu, dağların yamaçlarında oluşur) bulundu. Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman tarafından tespit edilen ve görüntülediği buzul yatağını inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, "2,5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar bir süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları'nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune" dedi.