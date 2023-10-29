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Konya'da 12 metre derinliğinde 27 metre çapındaki obruk tedirginliğe yol açtı

Konya'nın Karapınar ilçesinde pancar tarlasında oluşan, 12 metre derinliğinde 27 metre çapındaki obruk tedirginliğe yol açtı.

Semih Bozkuş
19:48 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Konya'da obruk (Arşiv)

Konya'da obruk (Arşiv)

Konya'nın Karapınar ilçesinde 27 metre derinliğinde obruk oluştu.

İlçeye bağlı Avşar Mevkisindeki pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 27 metre, derinliği ise 12 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, Fikri Peker'e ait olduğu belirtilen tarladaki obruğun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Zabıta memuru Hasan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obruk oluşmasının ardından çevresini önce şeritle daha sonra da telle kapattıkların söyledi.

Obruk oluşumlarında AFAD'a da bilgi verdiklerini ifade eden Güngör, "Vahap Obası'nda cuma günü bir obruk daha oluştu, aynı şekilde burada daha önce bir obruk oluşmuştu. Taşdemir'ler tarlasında oluşun bu iki obruk birbirine yakın. Obruklar aynı hat üzerinde devam ediyor." diye konuştu.


Konya'da 2,5 milyon yıl öncesine ait 'sirk buzulu' bulundu 
Konya'da 2,5 milyon yıl öncesine ait 'sirk buzulu' bulundu 

Konya'da Geyik Dağları'nın 2700 rakımında varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan 'sirk buzulu' (Çanak buzu, dağların yamaçlarında oluşur) bulundu. Doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman tarafından tespit edilen ve görüntülediği buzul yatağını inceleyen Necmettin Erbakan Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Pınar, "2,5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar bir süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları'nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune" dedi.



#Konya
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#Karapınar
#AFAD
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