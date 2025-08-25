Yeni Şafak
Konya'da bir apartmanda top mermisi bulundu

16:0225/08/2025, Pazartesi
IHA
Konya’da bir apartmanın çöp bölümünde bulunan top mermisi polis ekiplerini alarma geçirdi.

Konya’daki olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi İfa Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, top mermisinin evde yaşayan kiracı tarafından dekorasyon olarak kullanılmak üzere antika olarak alındığı daha sonra ise evden çıkarken apartmanın çöp bölümüne atıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri top mermisi üzerinde incelemelerde bulunurken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

