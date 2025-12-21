Yeni Şafak
Konya'da çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Konya’da çalıştığı plastik kalıp üretim fabrikasında forkliftin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed El Zaid (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi Kuddusi Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan plastik kalıp üretim fabrikasında meydana geldi. Muhammed El Zaid, çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle forkliftin altında kaldı. Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine, adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, El Zaid’in öldüğünü belirledi. Muhammed El Zaid’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.




