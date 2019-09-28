Gündem Konyada devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı Sürücü hayatını kaybetti
3. SAYFA

Konya haber: Devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'da devrilen tomruk yüklü TIR alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'da tomruk yüklü TIR, yoldan menfeze devrildi. Kaza sonrası alev alan TIR'ın sürücüsü Hamdi Tunçel, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Devrilerek yanan tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Devrilerek yanan tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'daki kaza, saat 05.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolu'nun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Konya’dan Aksaray yönüne giden Hamdi Tunçel idaresindeki 68 AAS 208 plakalı TIR, kontrolden çıkıp menfeze devrildi.

DHA
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kaza sonrası TIR, yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı TIR’ın kabininde sıkışan Hamdi Tunçel, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alev alan otomobilin sürücüsü yanarak öldü
GÜNDEM
Alev alan otomobilin sürücüsü yanarak öldü

DHA
Sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil de kaza yaptı. .

Bu sırada sürücüleri kazayı izlediği öne sürülen iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LPG'li araç yandı: 1 ölü 4 yaralı
GÜNDEM
LPG'li araç yandı: 1 ölü 4 yaralı
20 bina ağır hasarlı

20 bina ağır hasarlı

​Bakan, depremde hasar gören bina sayısını açıkladı.
CHPnin konferansında PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
İstanbuldayeni deprem

İstanbul'da
yeni deprem

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 3,8.
'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

​Bakan Selçuk, Bilge Çocuk'un ödül töreninde öğrencilere hitap etti.
Hepsi yıkılacak

Hepsi yıkılacak

Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları yerinde inceledi.
'Jammer'lı önlem

'Jammer'lı önlem

Fenerbahçe, derbiye sinyal kesici getirecek.
Depremin şiddetine <br>kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Başlangıç<br>maaşı 13 bin TL

Başlangıç
maaşı 13 bin TL

​Katar Havayolları başvuru alımlarına başladı.
İki tabak makarna ve su 2700 TL

İki tabak makarna ve su 2700 TL

​Turistlere hesap şoku.
Esedçilerle <br>Suriye'yi konuşuyor

Esedçilerle
Suriye'yi konuşuyor

CHP'nin tartışmalı Suriye konferansı başladı.
Beyaz Saray'ın<br> yeni skandalı

Beyaz Saray'ın
yeni skandalı

​Suudi Arabistan ve Rusya'yla görüşmeler gizleniyor.
Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip, kapıları kırdı.
Gönüllerin şampiyonu

Gönüllerin şampiyonu

Dereceden vazgeçti, rakibini finişe kadar taşıdı.
Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Selle boğuşan Artvin'de araçlar akıntıya kapıldı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı

Kendisi gibi engelli olan sevdiğini ailesi vermeyince kaçırdı.
Güvenli bölge<br>için havalandı

Güvenli bölge
için havalandı

TSK ile ABD helikopterleri 7. ortak hava devriyesini başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.